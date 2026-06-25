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Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr mehrfach im Einsatz

FW Dinslaken: Feuerwehr mehrfach im Einsatz
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Dinslaken (ots)

Heute gegen 18:30 Uhr wurde die hauptamtliche Wachabteilung der Feuerwehr Dinslaken aufgrund eines technischen Defektes zu einem Seniorenheim in Dinslaken Bruch gerufen. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass von Seiten der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen notwendig sind. Noch an der Einsatzstelle gingen allerdings nahezu zeitgleich zwei weitere Alarme ein. Im Baßfeldshof wurden Personen in einem steckengebliebenen Aufzug und im Bereich Schlägerheide ein Sturmschaden gemeldet. Die Person im Aufzug konnte durch eines der gerade frei gewordenen Fahrzeuge der hauptamtlichen Wache aus Ihrer misslichen Lage befreit werden. Für die Beseitigung des Sturmschadens wurde der Löschzug Stadtmitte alarmiert. Gegen 19:30 Uhr waren alle eingesetzten Kräfte wieder an Ihren Standorten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Telefon: 02064 / 6060-0
E-Mail: feuerwehr@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

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