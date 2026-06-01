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Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Nachmeldung und Einsatzfotos zur Pressemeldung: Feuerwehr rückt zum Fahrzeugbrand, auslaufende Betriebsmittel und Kampfmittelfund aus

FW Dinslaken: Nachmeldung und Einsatzfotos zur Pressemeldung: Feuerwehr rückt zum Fahrzeugbrand, auslaufende Betriebsmittel und Kampfmittelfund aus
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Dinslaken (ots)

Wie in der oben genannten Pressemeldung geschildert stand der PKW im Vollbrand und ein Trupp unter schwerem Atemschutz leitete die Löschmaßnahmen ein. Da durch das Feuer eine angrenzende Grünfläche bereits in Brand geriet, musste erst dieser Brand bekämpft werden. So konnte eine weitere Brandausbreitung auf umliegendes Gelände verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der PKW dann vollständig abgelöscht.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-0
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

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