Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Mehrere unwetterbedingte Einsätze in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Bedingt durch Sturmtief "Zoltan" kam es am Donnerstagnachmittag zu mehreren Unwetter-bedingten Einsätzen im Dinslakener Stadtgebiet. Unter anderem versperrten zwei umgestürzte Tannen die Holtener Strasse in Hiesfeld. Auf der Bruchstrasse im Ortsteil Averbruch drohte ein Baum auf die Strasse zu stürzen und auf der Wielandstrasse in der Stadtmitte wurde ein geparkter PKW durch einen entwurzelten Straßenbaum beschädigt. In allen Fällen beseitigte die Feuerwehr die Hindernisse durch den Einsatz von Kettensägen. Auf der Klarastrasse im Ortsteil Feldmark wurden mehrere Dachziegel von dem Dach eines Mehrfamilienhauses geweht. Auch hier beseitigten die eingesetzten Kräfte mithilfe der Drehleiter die Gefahrenstellen. Neben der Einheit Hauptwache, sind die Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld und Oberlohberg im Einsatz gewesen.

