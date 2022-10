FW-Stolberg: Zimmerbrand - zwei Verletzte

Feuerwehr Stolberg

Rauch und Flammen schlugen bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits aus den Fenstern im ersten Obergeschoss und drohten den Dachstuhl ebenfalls in Brand zu setzen, Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten bereits die letzten Bewohner aus dem Haus gerettet.

Diese Lage fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stolberg am späten Dienstagabend bei einem Zimmerbrand am Kelmesberg in Büsbach vor. Um 22 Uhr wurden der Löschzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch, zwei Rettungswagen und der Führungsdienst mit dem Stichwort "Zimmerbrand" von der Leitstelle der StädteRegion Aachen alarmiert.

Sofort nach Erreichen der Einsatzstelle wurde ein Löschangriff mit zwei Strahlrohren durchgeführt, dabei wurde ein Trupp im Innenangriff und ein weiterer von Außen eingesetzt, um das Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Das komplette Mehrfamilienhaus wurde kontrolliert und die Bewohner des Nachbarhauses evakuiert. Durch die gezielten Löschmaßnahmen wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht.

Bei den Rettungsmaßnahmen wurde ein Polizist und ein Bewohner aus dem Haus leicht verletzt. Sie wurden ambulant vor Ort behandelt.

Bis gegen Mitternacht dauerten die Nachlöscharbeiten der rund 40 Einsatzkräfte an. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

