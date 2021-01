Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Feueralarm in Gewerbebetrieb

StolbergStolberg (ots)

Mit zahlreichen Kräften rückte die Feuerwehr Stolberg am Samstagmittag zu einem Gewerbebetrieb an der Zweifaller Straße aus.

Die Brandmeldeanlage hatte einen Feueralarm ausgelöst. Eine erste Erkundung des Löschzuges der Feuerwache vor Ort ergab, dass mehrere Rauchmelder ausgelöst hatten und eine leichte Rauchentwicklung feststellbar war.

Aufgrund dieser ersten Erkenntnisse wurde sofort das Alarmstichwort erhöht und die Einheiten des 2. Löschzuges (Löschgruppen Atsch, Büsbach, Donnerberg, Mitte und Münsterbusch) zusätzlich alarmiert.

Mit insgesamt vier Trupps unter Atemschutz wurde die Erkundung in dem Gebäude fortgesetzt. Nach intensiver Kontrolle konnte dann Entwarnung gegeben werden. Eine Produktionsmaschine war heiß gelaufen und hatte die Rauchentwicklung verursacht. Die Maschine ging sofort in den "Not aus-Modus" und verhinderte weiteren Schaden.

Zu einer Pflegeeinrichtung rückten bereits am Vormittag neben der Feuerwache der 4. und 5. Löschzug sowie die Löschgruppen Breinig und Dorff nach Gressenich aus. Auch hier hatte eine Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Nach ausgiebiger Kontrolle stellte sich heraus, dass weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht erforderlich waren.

Mehrere größere Ölspuren beschäftigten die Einsatzkräfte über den ganzen Tag verteilt. Auch der Rettungsdienst war den ganzen Tag gefordert.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P - Presse





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-37 70

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell