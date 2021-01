FW-Stolberg: Brand einer Gastherme

Feuerwehr Stolberg

Eine leichte Rauchgasvergiftung zog sich am Sonntagmittag ein Mann bei Löschversuchen zu. In einem Einfamilienaus am Klapperweg in Zweifall brannte eine Gastherme im Keller.

Aufgrund des Alarmstichwortes "Kellerbrand" rückten um 11.47 Uhr der Löschzug der Feuerwache, der 4. Löschzug (Löschgruppen Mausbach, Vicht und Zweifall), die Löschgruppe Breinig, Rettungswagen und Notarzt aus.

Bereits nach wenigen Minuten waren die Einsatzkräfte der Löschgruppe Zweifall vor Ort. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Strahlrohr in den Keller vor. Löschmaßnahmen waren nicht mehr erforderlich, da Bewohner den Brand bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht hatten.

Zwei betroffenen Männer wurden vom Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt. Sicherheitshalber wurde ein Mann mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen transportiert.

Mit einem Hochdrucklüfter wurde der Kellerbereich vom Brandrauch befreit. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger und der Energieversorger waren ebenfalls vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund zwei Stunden beendet.

