Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Deckendurchbruch in Wohngebäude fordert eine verletzte Person

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Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen-Schalke, 23.06.2026 - Am heutigen Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem dramatischen Einsatz im Stadtteil Schalke alarmiert. Um 11:50 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße einen Deckeneinsturz in einer Wohnung. Die Meldung lautete "3 Meter tiefes Loch in Wohnung / einsturzgefährdeter Bereich". Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Wache Altstadt bestätigte sich die Lage vor Ort: Im ersten Obergeschoss des Gebäudes war der Boden eines Badezimmers komplett durchgebrochen. Die Trümmer stürzten rund drei Meter tief in das darunterliegende Erdgeschoss. Eine Person befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks im betroffenen Bereich. Sie hatte jedoch großes Glück im Unglück: Die Person konnte sich eigenständig aus den Trümmern befreien. Sie wurde umgehend vom Rettungsdienst und einem Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus transportiert. Aufgrund der akuten Einsturzgefahr leitete die Feuerwehr sofort die Evakuierung des gesamten Gebäudes ein. Zur genauen statischen Bewertung der Schadensstelle wurde ein Baufachberater und das Technischen Hilfswerks zur Einsatzstelle angefordert. Die anschließende Begutachtung durch die Baufachberatung ergab, dass das Wohnhaus in Teilen vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Insgesamt vier Anwohner können nicht in ihre Wohnung zurückkehren und mussten anderweitig untergebracht werden. Neben den Kräften der Wache Altstadt, dem Bausachverständigen und dem THW waren auch die Spezialeinheit der Höhenretter SRHT sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

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