Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall auf der A2

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Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Nachmittag um ca. 14:28 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehrleitstelle Gelsenkirchen ein, woraufhin unter dem Einsatzstichwort "eingeklemmte Person" mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen auf die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren jedoch bereits alle Personen aus dem Fahrzeug befreit, sodass die Feuerwehr die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr sicherte, den Brandschutz stellte und auslaufende Betriebsstoffe aufnahm. Drei Personen waren leicht verletzt und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es waren insgesamt 24 Einsatzkräfte von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst vor Ort.

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