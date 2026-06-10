Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brennt LKW auf der A2 Fahrtrichtung Oberhausen/Anschlussstelle Gladbeck

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Gelsenkirchen (ots)

Am 10.06.2026 um ca. 04:00 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem brennenden LKW auf die Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich bei Kilometer 456, kurz vor der Anschlussstelle Gladbeck.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Zugmaschine eines Sattelzuges bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf den mit leeren Gitterrollwagen beladenen Auflieger überzugreifen. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Strahlrohre eingesetzt.

Im Verlauf des Einsatzes trat eine unbekannte Menge Dieselkraftstoff aus. Dieser vermischte sich mit dem eingesetzten Löschwasser und verschmutzte die Fahrbahn großflächig.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sperrte die Autobahnpolizei die A2 zunächst in beiden Fahrtrichtungen. Die Fahrtrichtung Hannover konnte zeitnah wieder freigegeben werden. Die Fahrtrichtung Oberhausen blieb aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Eine Spezialfirma wurde zur Fahrbahnreinigung und zum Abpumpen des ausgetretenen Dieselkraftstoffs hinzugezogen.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 06:30 Uhr beendet werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei übergeben. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden an.

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