Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität/Einladung zu einer Pressekonferenz/Zoll gelingt Kokain Großaufgriff im Tonnenbereich

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NRW/NI/HH/bundesweit (ots)

Einladung zu einer Pressekonferenz

Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität

Dem deutschen Zoll gelingt mit einem weiteren Kokain-Großaufgriff im Tonnenbereich auch im Jahr 2026 ein empfindlicher Schlag gegen den internationalen Rauschgiftschmuggel. Der Aufgriff erfolgte in Wilhelmshaven von Kräften der Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Oldenburg. Die anschließenden Ermittlungen führte das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich. In enger Zusammenarbeit mit den spanischen Zollbehörden kam es dort zu erfolgreichen Ermittlungsmaßnahmen.

Der Zoll lädt zu diesem Anlass am Mittwoch, den 3. Juni 2026, zu einer Pressekonferenz im Zollkriminalamt in Köln ein, um aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung der Drogenkriminalität sowie die konkreten Ermittlungsergebnisse darzustellen.

Datum: Mittwoch, 3. Juni 2026 Beginn: 11:00 Uhr Zutritt: 10:00 - 10:30 Uhr Ort: Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln

Der Leiter des Zollkriminalamtes, Dr. Tino Igelmann, die Leiterin des Hauptzollamts Oldenburg, Stephanie Grotheer und die Leiterin des Zollfahndungsamtes Hannover, Monika Dennhardt, präsentieren die Ergebnisse und stehen im Anschluss der Pressekonferenz für Fragen und O-Töne zur Verfügung. Darüber hinaus besteht vor Ort die Möglichkeit der Fertigung von Bild- und Videoaufnahme von Asservaten mit Sicherungskräften.

Interessierte Medienvertreter/-innen werden gebeten, ihre Teilnahme bis zum 2. Juni 2026, 12:00 Uhr, bei der Generalzolldirektion schriftlich (pressestelle.gzd@zoll.bund.de) anzumelden. Der Zutritt zum Gelände (Sicherheitsbereich) ist nur akkreditierten Medienvertretern/-innen gestattet. Geben Sie bitte bei Ihrer Anmeldung folgende Daten an: Name, Vorname, Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und - sofern Sie mit dem Auto anreisen - das Kfz-Kennzeichen. Für den Zutritt ist zudem ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Aufgrund geltender Sicherheitsbestimmungen ist ein Zutritt nach 10:30 Uhr nicht mehr möglich.

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