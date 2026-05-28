Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Zollfahndung Essen - Handel mit illegalen E-Zigaretten aufgedeckt, hohe Vermögenswerte gesichert

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Essen / Duisburg / Mönchengladbach /Düsseldorf (ots)

Am 20.05.2026 vollstreckte das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der StA Duisburg in Düsseldorf und Mönchengladbach an insgesamt sechs Objekten Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Handeltreibens mit unversteuerten und nicht verkehrsfähigen E-Zigaretten. Die Durchsuchungen richteten sich gegen drei Beschuldigte. Die bisherigen Ermittlungen begründen den Verdacht, dass die Beschuldigten den An- und Verkauf von unversteuerten E-Zigaretten aus China organisiert und koordiniert haben. Im Vorfeld konnte bereits ein vorläufiger Steuerschaden von über 8.000.000 Euro berechnet werden. Auf Grundlage eines erlassenen Vermögensarrestes des Amtsgerichts Duisburg i.H.v. ca. 3.700.000 EUR konnten Sachwerte im Gesamtwert von ca. 450.000 EUR und diverse Konten mit unbekanntem Saldo sichergestellt werden. Neben weiteren unversteuerten E-Zigaretten und Substituten wurde bei den Durchsuchungen Lachgas aufgefunden, welches den Verdacht eines Verstoßes gegen das Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz begründet.

Zusätzlicher Hinweis:

Durch illegale E-Zigaretten entstehen nicht nur hohe Steuerschäden, auch die Gesundheit kann durch diese, auch Vapes genannten Produkte, ernsthaft gefährdet werden.

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