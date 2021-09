Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Aufwändige Löscharbeiten nach Brand eines Müllfahrzeuges im Stadtteil Frankenforst von Bergisch Gladbach - Zwei weitere Paralleleinsätze

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am heutigen Nachmittag gegen 14:20 Uhr über Notruf 112 über ein brennendes Müllfahrzeug in der Ernst-Reuter-Straße im Stadtteil Frankenforst von Bergisch Gladbach informiert.

Die Leitstelle entsandte umgehend die Feuerwachen 1 und 2, den Löschzug 10 (Refrath), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte brannte der Behälter eines Müllfahrzeuges im hinteren Bereich in voller Ausdehnung. Der hydraulische Lifter des Müllwagens war durch den Fahrer und auch durch die Feuerwehr nicht mehr zu öffnen. So konnte der Brand anfangs nur durch die Schüttungsaufnahme gelöscht werden. Um in tiefere Bereiche des Behälters mit Löschwasser vordringen zu können, musste der Behälter mittels Trennschleifer gewaltsam geöffnet werden.

Der provisorisch gelöschte LKW wurde in Begleitung von Feuerwehr und Polizei zum Entsorgungsunternehmen begleitet. Hier musste er mit Hilfe der Feuerwehr und schwerem Gerät des Unternehmens gewaltsam geöffnet werden, um weitere Glutnester abzulöschen. Für das eingesetzte Schaummittel an der Einsatzstelle wurde die Untere Wasserbehörde und das Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach informiert und entsprechende Maßnahmen abgesprochen.

Der Einsatz war nach rund drei Stunden beendet. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 23 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Am Müllfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Im Verlauf des Einsatzes wurde gegen 14:40 Uhr der Leitstelle eine Schlange im Garten eines Einfamilienhauses im Stadtteil Bensberg gemeldet. Der Löschzug 9 (Bensberg) übernahm diesen Einsatz. Vor Ort konnte eine Ringelnatter im Garten gefunden werden. Da von diesem Wildtier keinerlei Gefahr für Menschen ausgeht, wurden die Bewohner entsprechend von den Einsatzkräften aufgeklärt und der Einsatz beendet.

Gegen 17:50 Uhr meldete die Brandmeldeanlage eines Bürohauses an der Bensberger Straße im Stadtteile Heidkamp von Bergisch Gladbach einen automatischen Alarm an die Leitstelle. Da sich die Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 noch bei den Aufräumarbeiten der Einsatzstelle in Frankenforst befanden. Für diesen Einsatz wurden die Löschzuge 6 und 7 (Paffrath/Hand und Stadtmitte) sowie der Einsatzführungsdienst alarmiert. Nach Erkundung des gesamten Gebäudes konnte die Einsatzstelle an einen Haustechniker übergeben werden. Es handelte sich bei dem Alarm um einen technischen Defekt.

