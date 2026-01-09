PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Beleidigung im Regionalzug

Ringsheim / Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Beleidigungsdelikt im Regionalzug RB 26 von Offenburg nach Freiburg. Der Vorfall könnte auch durch Reisende im Regionalzug beobachtet worden sein.

Eine 29-Jährige soll am Dienstagabend (06.01.2026) gegen 20:30 Uhr im RB 26 von Offenburg nach Freiburg durch zwei augenscheinlich betrunkene Männer beleidigt worden sein. Diese sollen in Ringsheim eingestiegen sein und die deutsche Staatsangehörige während der Fahr mehrfach beleidigt haben. Aufgrund dieser Tatsache könnten Reisende im Zug den Vorfall wahrgenommen haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen fotografiert oder mittels Videos aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 8059 0 in Verbindung zusetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

