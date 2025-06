Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme aufgrund INTERPOL-Fahndung

Laufenburg (Baden) (ots)

Ein 48-Jähriger, gegen den eine internationale Fahndung vorlag, wurde durch eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) bestehend aus Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit bei der Einreise nach Deutschland festgenommen.

Einsatzkräfte der GoD kontrollierten den marokkanischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag (25.06.25) bei der Einreise am Grenzübergang Laufenburg (Baden). Der 48-Jährige war als Beifahrer in einem Fahrzeug mit belgischer Zulassung unterwegs und gab an, in Deutschland ein Auto kaufen zu wollen. Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund einer Fahndung ausländischer Behörden. Die marokkanischen Behörden werfen dem 48-Jährigen die Beteiligung an internationalem Handel mit Betäubungsmitteln vor. Aufgrund der Ausschreibung wurde der Mann durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach Erlass der Festhalteanordnung durch das Amtsgericht wurde der 48-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort bleibt er bis zur Entscheidung über seine Auslieferung nach Marokko untergebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell