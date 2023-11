Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Großaufgriff im Fernbus

Rheinfelden (ots)

16 Personen, die unerlaubte nach Deutschland eingereist sind, stellten Kräfte der Bundespolizei in einem Fernbus aus Italien fest.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch (01.11.23) einen Fernbus bei der Einreise am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Dabei stellten sie 16 syrische Staatsangehörige fest. 15 Personen konnten zwar einen syrischen Reisepass, aber keinen Aufenthaltstitel oder Visum vorweisen und ein Person hatte keinerlei Reisedokumente. Alle Personen wurden in die Bearbeitungsstraße verbracht. Dort überprüft, erfasst und erkennungsdienstlich behandelt. Zudem wurden gegen alle Personen ein Strafverfahren eingeleitet. Zwei unbegleitete Minderjährige im Alter von 16 und 17 Jahren stellten ein Asylgesuch und wurden nach Abschluss der Maßnahmen in die Obhut des Jugendamtes übergeben. 12 Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren stellten ebenfalls ein Asylgesuch und wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet. Zwei Männer im Alter von 19 und 24 Jahren stellten kein Asylgesuch und wurden nach Abschluss der Maßnahmen in die Schweiz zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell