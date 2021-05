Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann beleidigt Lokführer und Polizei

Rheinfelden (ots)

Ohne Mund-Nasen-Schutz (MNS) war ein 57-Jähriger in einer Regionalbahn unterwegs. Auf sein Fehlverhalten angesprochen beleidigte und bedrohte er den Lokführer uns später auch eine Streife der Polizei. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Donnerstagabend wurde die Bundespolizei über einen Maskenverweigerer in einer Regionalbahn bei Rheinfelden informiert. Eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden konnten den Zug am Bahnhof Rheinfelden antreffen. Durch den Lokführer wurden sie über den 57-Jährigen informiert, der sich geweigert hätte seinen MNS zu tragen und ihn beleidigt und bedroht hätte. Die Streife konnte den deutschen Staatsangehörigen ohne MNS im Zug antreffen. Auf die Ansprache durch die Streife reagierte er umgehend ausfallend, verließ auf Aufforderung jedoch den Zug. Am Bahnsteig äußerte der 57-Jährige Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung des Lokführers und stellte diese auch nach Zurechtweisung durch die Streife nicht ein. Im weiteren Gespräch beleidigt er vor allem die weibliche Beamtin und trug trotz Aufforderung keinen MNS. Ein freiwilliger Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 2,4 Promille. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

