Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Zugticket, ohne Ausweis, mit Haftbefehl gesucht

Freiburg (ots)

Ein 22-Jähriger reiste mit dem Zug ohne Ticket und ohne Ausweisdokumente nach Deutschland ein. Dafür wurde der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Montagnachmittag wurde eine Streife der Bundespolizei zur Personalienfeststellung an einen Fernzug am Hauptbahnhof Freiburg gerufen. Ein 22-Jähriger war mit dem Fernzug von Basel kommend ohne Zugticket unterwegs und konnte sich gegenüber dem Zugpersonal nicht ausweisen. Die Streife der Bundespolizei stellte fest, dass der türkische Staatsangehörige unerlaubt nach Deutschland eingereist war. Eine Überprüfung ergab zudem, dass er wegen Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Ebenso bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Körperverletzung und Asylgesetz gegen ihn. Der 22-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und nach der Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen Erschleichen von Leistungen und unerlaubter Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

