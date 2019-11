Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl durch die Bundespolizei im Fernreisebus vollstreckt

Rheinfelden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen endete die Busreise eines mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen bei der Bundespolizei. Der Mann der sich auf der Fahrt von Mailand nach Essen befand, wurde am Übergang Rheinfelden - Autobahn einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des libanesischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass gegen den in Italien lebenden Mann, in Deutschland ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen einer Straftat gegen das Aufenthaltsgesetz, wurde eine Geldstrafe von 1000 Euro durch ein Amtsgericht verhängt. Da die Person die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun 100 Tage Haft verbüßen muss.

