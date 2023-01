BPOLI-KA: (Mannheim) Schusswaffe in der Bauchtasche

Karlsruhe-Durlach (ots) - Ein Zugbegleiter wurde am frühen Donnerstagabend (29. Dezember) in Karlsruhe-Durlach von einem Fahrgast angegriffen. Der Täter konnte festgenommen werden. Gegen 18:30 Uhr kontrollierte der 61-jährige, geschädigte Bahn-Mitarbeiter einen 29-jährigen Mann aus Serbien in der S-Bahn. Weil dieser keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte der Mann den Zug in Karlsruhe-Durlach verlassen. ...

