BPOLI-KA: Frau beleidigt Reisende und Bundespolizisten am Hauptbahnhof

Mannheim (ots) - Samstag auf Sonntagnacht (3. Juli) hat ein 23-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof unbefugt die Gleise überquert. Gegen 01:45 Uhr beobachteten Bundespolizisten den jungen Mann beim Überqueren der Gleise 1 und 2. Dieser wollte dadurch den Weg zum anderen Bahnsteig verkürzen. Die Beamten sprachen den Mann am Bahnsteig 2 an, welcher keinerlei Einsicht für sein Fehlverhalten zeigte. Den Mann erwartet nun ...

