Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zeugen gesucht: Unbekannter stößt Mann gegen einfahrenden Zug

Singen (ots)

Streitigkeiten über einen abgestellten E-Scooter auf dem Bahnsteig haben vorletzte Woche zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt. Einer der Beteiligten prallte dabei seitlich gegen eine einfahrende SBB und verletzte sich am Kopf. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter soll am Samstagabend, den 9. September 2023 gegen 18:30 Uhr am Bahnhof Singen auf Bahnsteig 2 mit einem abgestellten E-Scooter auf den Zug in Fahrtrichtung Konstanz gewartet haben. Nachdem sich ein Reisender durch den E-Roller gestört fühlte, soll er den Besitzer gebeten haben, diesen beiseite zu stellen. Nach einer sich anschließenden verbalen Auseinandersetzung soll der Unbekannte schließlich handgreiflich geworden sein. Durch einen mutmaßlichen Stoß prallte der 47-jährige Reisende deutscher Staatsangehörigkeit gegen die Seite der gerade einfahrenden SBB und fiel im Anschluss zu Boden. Dabei verletzte er sich am Kopf.

Der unbekannte Reisende sei daraufhin zunächst in den Zug gestiegen, flüchtete aber wenig später mit seinem E-Roller mutmaßlich durch die Unterführung in Richtung Innenstadt. Die durch das Bundespolizeirevier Singen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Äußerlich wird der Mann wie folgt beschrieben: - ca. 25 - 30 Jahre - weiße Cap mit schwarzem NY-Logo (New York Yankees Cap) - weißes T-Shirt mit schwarzem kleinen Logo auf linker Brust - rote kurze Hose - weiße Sportschuhe

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis oder zur Identität des Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 / 1288 - 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell