Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In Zugtoilette eingesperrt und Widerstand geleistet

Möckmühl (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten ist es am Mittwochabend (24.06.2026) am Bahnhof in Möckmühl gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 26 Jahre alter Mann gegen 23:20 Uhr mit einem Regionalexpress in Richtung Möckmühl, als er sich während der Fahrt in der Zugtoilette einschloss. Nachdem er sich gegenüber dem Zugbegleiter geweigert haben soll, die Toilette zu verlassen, informierte dieser die Bundespolizei. Beim Halt in Möckmühl trafen die Einsatzkräfte auf den 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen und kontrollierten ihn. Hierbei verhielt er sich umgehend aggressiv und ging in Kampfhaltung auf die Beamten zu. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen leistete der mit 2,3 Promille alkoholisierte Mann Widerstand, beleidigte die Polizisten und bedrohte sie. Am nächsten Morgen (25.06.2026) und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

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