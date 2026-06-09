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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach sexueller Belästigung einer Jugendlichen: Bundespolizei sucht Zeugen

Heilbronn/Stuttgart (ots)

Zu einem Fall der sexuellen Belästigung kam es am Montagabend (08.06.2026) in einem Zug von Heilbronn nach Stuttgart.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte die geschädigte 16-Jährige gegen 20:15 Uhr einen Metropolexpress von Heilbronn nach Stuttgart. Bereits vor dem Beginn der Fahrt soll sich der bislang unbekannte Verdächtige gegenüber der Frau aufdringlich verhalten haben. So verwickelte er die deutsche Staatsangehörige offenbar in ein Gespräch und trug ihr wohl auch einen Koffer in den Zug.

Während der Fahrt soll sich der Unbekannte neben die Geschädigte gesetzt und sie zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefordert haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann die 16-Jährige gegen ihren Willen am Oberkörper sowie an den Beinen berührt und geküsst haben.

Die Geschädigte flüchtete anschließend offenbar in ein anderes Abteil des Zuges und informierte das Zugpersonal über den Sachverhalt.

Der Verdächtige verließ in der Zwischenzeit den Zug an einem bislang unbekannten Bahnhof. Bei ihm soll es sich offenbar um einen etwa 175cm großen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren handeln. Er soll zur Tatzeit eine hellgraue lange Hose sowie ein dunkles T-Shirt getragen haben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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