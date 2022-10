Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger attackiert Reisende am Bahnsteig

Esslingen (ots)

Ein 26-Jähriger hat am vergangenen Sonntagmorgen (02.10.2022) zwei Reisende am Esslinger Bahnhof aus bislang unbekannter Ursache attackiert und verletzt. Der türkische Staatsangehörige befand sich bisherigen Erkenntnissen zufolge am Sonntag gegen 03:00 Uhr am Bahnsteig 7 des Esslinger Bahnhofs, ebenso wie die beiden späteren Geschädigten. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der junge Mann die beiden 32 und 33 Jahre alten Geschädigten zunächst verbal provoziert haben und den 33-Jährigen, nachdem dieser ihn wohl aufgefordert hatte dies zu unterlassen, auch körperlich angegriffen haben. Hierbei trat und schlug der in Köln wohnhafte Beschuldigte offenbar auch noch auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und attackierte im Anschluss wohl auch dessen zu Hilfe kommenden Begleiter. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch vor Ort feststellen, eine medizinische Versorgung der Geschädigten war nicht erforderlich. Gegen den 26-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Gefährlichen Körperverletzung.

