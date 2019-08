Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Tatverdächtiger aus Taschendiebstahl wiedererkannt und festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (24.08.2019) gegen 04:50 Uhr einen 39-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag (13.08.2019) gegen 10:50 Uhr einen 81-jährigen Mann am Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs bestohlen zu haben, indem er das Smartphone des Geschädigten unbemerkt aus dessen Hemdtasche entwendete. Hierzu verwickelte der Tatverdächtige den 81-Jährigen zunächst in ein Gespräch und deckte dabei die eigentliche Tathandlung mit einem mitgeführten Kleidungsstück ab. Anhand der bereits ausgewerteten Videodaten des Bahnsteigs, konnte der 39-Jährige letztlich am Samstagmorgen durch Bundespolizisten wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten zudem mutmaßliches Stehlgut auf. Der wohnsitzlose Rumäne wurde am Sonntag (25.08.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den 39-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

