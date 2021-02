Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kleinbrand in einer Wohnung im Riederwald

Frankfurt am Main (ots)

Um 17:47 mussten die Kräfte der Feuerwehr mit einem umfangreichen Aufgebot zu einer Brandmeldung "Feuer in einer Wohnung, Menschen in Gefahr" in den Riederwald ausrücken. Nach Erkundung der Einsatzstelle, stellte sich jedoch heraus, dass ein Wäschekorb gebrannt hatte. Alle Bewohner hatten die verrauchte Wohnung bereits verlassen, einer der Wohnungsmieter hatte selbst Löschversuche unternommen und den Kleinbrand größtenteils gelöscht. Die Feuerwehr löschte die Brandreste mittels Kleinlöschgerät und entrauchte die Wohnung. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an Polizei und Wohnungsmieter übergeben. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell