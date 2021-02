Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW im Gallus - 3 Verletzte

Frankfurt am Main (ots)

Bei einem VU, der sich aus unbekannter Ursache zwischen einer Straßenbahn und einem PKW auf der Mainzer Landstr. Höhe Krifteler Str. ereignet hatte, wurden 3 Personen verletzt. Da zuerst davon ausgegangen werden musste, dass die Insassen des PKW nach dem Zusammenstoß eingeklemmt sein könnten, wurde ein entsprechendes Aufgebot von Hilfeleistungseinheiten der Feuerwehr alarmiert. Die zuerst eingetroffenen Kräfte konnten dahingehend aber Entwarnung geben und die 3 Verletzten ohne technische Hilfe aus dem PKW retten und an die anwesenden Rettungsdiensteinheiten übergeben. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. In der Straßenbahn war niemand verletzt worden. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell