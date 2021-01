Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vom Supermarkt in die JVA - Bundespolizisten verhaften Gesuchten nach Diebstahl

Essen (ots)

Gestern Abend (24. Januar) nahmen Bundespolzisten in Essen einen jungen Mann fest, der nach einem Diebstahl in einem Supermarkt gestellt werden konnte. Auf der Wache ermittelten die Beamten, dass er per Haftbefehlt gesucht wird.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr, alarmierten Mitarbeiter eines Supermarkts im Essener Hauptbahnhof die Bundespolizei. Nach einem Diebstahl von mehreren Spirituosen, konnten sie einen Tatverdächtigen festhalten.

Der junge Afghanen habe zum Schein einen Artikel an der Kasse bezahlen wollen, die Spirituosen habe er aber in seiner Tasche behalten. Als er dann den Kassenbereich mit der nicht bezahlten Ware verließ, wurde der Alarm an der Kasse ausgelöst. Supermarktmitarbeiter wurden auf den Mann Aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Diese nahmen den Mann zunächst vorläufig fest und brachten ihn zur Wache.

Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige durch das Amtsgericht Essen wegen des Erschleichens von Leistungen per Haftbefehl gesucht wird.

Gegen den 24-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Diebstahl ein. Anschließend lieferten Einsatzkräfte den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. *BA

