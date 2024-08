FW-BOT: LKW Brand BAB2 FR Hannover

Bottrop (ots) - Die Feuerwehr Bottrop wurde am frühen Sonntagabend gegen 17:30 Uhr zunächst über eine automatische Brandmeldeanlage über ein Brandereignis in einem Altenwohnheim in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Kenntnis gesetzt. Kurz nachdem sich die ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Weg gemacht haben, meldete sich ...

mehr