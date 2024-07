Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand in der Innenstadt

Bottrop (ots)

Am 22.07.2024 gegen 21:00 Uhr wurde durch die Bewohner eines Hauses an der Bothenstraße ein Kellerbrand gemeldet. Mehrere Anrufe deuteten darauf hin, dass es sich um ein bestätigtes Feuer handelte. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt wurden zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort wurden vier Bewohner des Hauses aus dem Gebäude geleitet und die Brandbekämpfung im Keller eingeleitet. Durch einen Notarzt wurden die Patienten an der Einsatzstelle gesichtet und zur weiteren Abklärung in die Bottroper Krankenhäuser transportiert. Da der Rauch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch das Treppenhaus gezogen war, musste das Haus mit einem Lüfter gelüftet werden. Auch die Nachbargebäude wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und gelüftet. Im Laufe des Einsatzes ist es auf der Bothenstraße zu einem Stromausfall mehrerer Häuser gekommen. Das Gebäude wurde durch einen Mitarbeiter des Energieversorgers gesichert. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eigen wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet gestellt. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Bothenstraße komplett gesperrt. Es waren insgesamt ca. 35 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei eingeleitet.

