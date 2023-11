Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in einem Krankenhaus fordert sieben Verletzte

Bonn (ots)

Bonn-Nordstadt, Kaiser-Karl-Ring; 30.11.2023 04:59 Uhr

Die automatische Brandmeldeanlage der LVR-Klinik in der Bonner Nordstadt alarmierte am Morgen die Feuerwehr. Auf dem Flur einer geschlossenen Abteilung brannte initial ein Patientenbett und in der Folge weitere Einrichtungsgegenstände.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einer Tür im 1. Obergeschoss ins Freie. Durch zwei Trupps der Berufsfeuerwehr wurden unmittelbar Löschmaßnahmen eingeleitet und die betroffene Station auf Personen abgesucht. Eine Person wurde durch die Feuerwehr aus dem verrauchten Bereich gerettet und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Alle weiteren Patienten wurden durch das Klinikpersonal in andere Bereiche der Klinik verlegt. Insgesamt wurden durch hauseigene Ärzte, den Rettungsdienst und einen Notarzt 25 betroffene Personen gesichtet, die Brandrauch eingeatmet hatten, von denen sieben Personen in Bonner Krankenhäuser transportiert werden mussten.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung und Menschenrettung musste der gesamte Gebäudeteil aufwändig entraucht werden. Dafür kamen mehrere Hochleistungslüfter und insgesamt 9 Atemschutztrupps der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.

Die Einsatzstelle wurde nach einer Einsatzdauer von 3 Stunden an die Klinikleitung und zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei, übergeben.

Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1,2 und 3 sowie von den Löscheinheiten Bonn-Mitte, Dransdorf, Beuel und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr. Ein Rettungswagen aus Niederkassel unterstützte zudem beim Transport der Patienten in andere Krankenhäuser.

