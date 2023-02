Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Unfall im Labor fordert fünf Verletzte

Bonn (ots)

Bonn- Venusberg, 24.2.2023, 13:16

Am frühen Nachmittag kam es in einem Labor auf dem Campus der Uniklinik zu einem Unfall, in dessen Folge Chlorgas freigesetzt wurde. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde die betroffenen Etage geräumt. Die Feuerwehr erkundete unter Atemschutz und mit Messgeräten zunächst die angrenzenden Gebäudeteile auf Ausbreitung des Gefahrstoffs, bevor ein Trupp in Chemiekalienschutzanzügen die ausgetretenen Medien im Labor aufnahm und in einem Behälter luftdicht sicherte. Parallel hierzu wurde ein sogenannter Dekontaminationsplatz vor dem Gebäude aufgebaut, um die eingesetzten Trupps und verwendeten Gerätschaften nach dem Einsatz reinigen zu können. Die Mitarbeitenden aus der betroffenen und der darunterliegenden Etage wurden durch den mitalarmierten Rettungsdienst gesichtet. Insgesamt mussten fünf leicht verletzte Personen medizinisch versorgt und Krankenhäusern zugeführt werden. Die betroffene Etage wurde kontinuierlich mit mobilen Elektroventilatoren der Feuerwehr belüftet und abschließend mit Messgeräten nochmals kontrolliert. Um den alltäglichen Klinikbetrieb auf dem Campus durch den Feuerwehreinsatz so wenig wie möglich einzuschränken, wurde eng mit den Verantwortlichen der Uniklinik zusammengearbeitet. Im Einsatz waren insgesamt 70 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Innenstadt), 3 (Bad Godesberg) und 5 (Werkfeuerwehr Uniklinik), der Freiwilligen Löscheinheiten aus Lengsdorf, Duisdorf, Dottendorf, Bad Godesberg und Lannesdorf, des Führungsdienstes sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und insgesamt drei Rettungswagen. Während des gesamten Einsatzes wurden die verwaisten Wachen für eventuelle Paralleleinsätze durch weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

