FW-OB: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der BAB 42

Oberhausen (ots) - Am Abend des 22.03.2024 wurde der Feuerwehr Oberhausen über den Notruf ein Gebäudebrand an der Dieckerstraße in Oberhausen-Schlad gemeldet. Weil sich Personen an den Fenstern des brennenden Mehrfamilienhauses bemerkbar machen sollten, alarmierte die Leitstelle einen Löschzug mit vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einer Drehleiter, zwei Rettungswagen, eine Notärztin sowie die Einsatzleitung. ...

