Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder macht in der Nacht auf eine verrauchte Wohnung aufmerksam

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 22.10.2023, 02:45 Uhr, Theodor-Heuss-Straße (ots)

In der Nacht wurden aufmerksame Bewohner durch den Alarmton eines Rauchwarnmelders geweckt und verständigten die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erreichten zügig den Einsatzort, wo sie Rauchgeruch wahrnahmen und den Alarmton eines Rauchwarnmelders hörten. Daraufhin begaben sich die Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung, wobei sie einen Rauchschutzvorhang und eine Überdruckbelüftung einsetzten, um den ersten Rettungsweg permanent rauchfrei zu halten.

In der Wohnung konnte die Ursache des Rauches rasch und mit geringem Aufwand behoben werden. Der in der Wohnung angetroffene Mieter wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Rettungsdienstmitarbeitenden versorgten den Mieter notfallmedizinisch vor Ort und transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Gleichzeitig wurde die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters belüftet und wieder gesichert. Eine abschließende Überprüfung der Wohnung erfolgte mithilfe einer Wärmebildkamera und eines Mehrgasmessgeräts. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell