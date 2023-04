Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Fahrzeug kommt von der Autobahn ab

Mönchengladbach-BAB 46, 30.04.2023, 17:31 Uhr (ots)

Die Feuerwehr wurde am späten Nachmittag auf die Bundesautobahn A46 in Fahrtrichtung Heinsberg alarmiert. Ein Fahrzeug war ungewollt von der Bundesautobahn abgekommen und in einem Feld zum Stehen gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Fahrzeuginsassen das verunfallte Fahrzeug verlassen und sich außerhalb des Gefahrenbereichs der Bundesautobahn aufgehalten. Die Insassen wurden an der Einsatzstelle notfallmedizinisch versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Während der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen musste der rechte Fahrbahnstreifen gesperrt werden. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlung zum Unfallvorgang aufgenommen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell