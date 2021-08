FW-MG: Kellerbrand gerade noch verhindert

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, 28.08.2021, 14:56 Uhr, Von-Galen-Straße (ots)

Am frühen Nachmittag meldete die Bewohnerin eines Einfamilienhauses über Notruf der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes. Sie berichtete den Einsatzkräften vor Ort, dass Ihr Wäschetrockner im Keller den Rauch verursacht, sie das Gerät bereits stromlos geschaltet und bereits Fenster im Keller zur Lüftung geöffnet hätte. Ein vorgehender Trupp unter Atemschutz kontrollierte das defekte Gerät u.a. mittels Wärmebildkamera und die Wirksamkeit der Lüftungsmaßnahmen. Durch das beherzte Eingreifen der Dame konnte ein Brand gerade noch verhindert werden. Die mutige Helferin wurde durch die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes untersucht, blieb jedoch unverletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass Brandrauch hochgiftig ist. Der Rauch ist bei einem Brand das größte Problem für die Menschen im Gebäude. Innerhalb von wenigen Minuten sinkt durch den entstehenden Brandrauch die Sichtweite meist so weit ab, dass betroffene Personen die Orientierung verlieren und sich nicht mehr in Sicherheit bringen können. Erschwerend kommt die schnell zunehmende Konzentration giftiger Bestandteile des Brandrauchs hinzu, welche verantwortlich für die meisten Brandopfer ist. Im Zweifelsfall und besonders dann wenn sich der Rauch schnell ausbreitet, ziehen Sie unbedingt den Rückzug der Brandbekämpfung vor. Ihre Sicherheit geht vor!

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat André Weißhaupt

