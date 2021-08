Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Auffahrunfall auf der Autobahn

Mönchengladbach, 25.08.2021,16:52 Uhr, BAB 44 FR Aachen, hinter AS-Münchheide (ots)

Im Feierabendverkehr kam es auf der BAB 44 in Fahrtrichtung Aachen kurz hinter der Ausfahrt Münchheide zu einem Auffahrunfall. In diesem Streckenabschnitt finden gerade Baumaßnahmen statt. Es steht kein Standstreifen zur Verfügung und die Fahrstreifen sind verengt. Ein mit nur dem Fahrer besetzter Lieferwagen fuhr auf einen mit vier Personen besetzten SUV auf. Durch die verunfallten Fahrzeuge war die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen blockiert. Die Insassen wurden an der Unfallstelle notfallmäßig versorgt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), 1 Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Mönchengladbach, zwei Rettungswagen des DRK Willich und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

