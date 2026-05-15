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Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brandereignis in Krefeld-Uerdingen

Krefeld (ots)

Heute am 15.05.2026 um 11:54 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld ein Brand auf der Burgstraße in Krefeld-Uerdingen gemeldet. Umgehend wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr Krefeld alarmiert. Bei Eintreffen konnte ein Wohnungsvollbrand in einer Maisonette-Wohnung im 3. und 4.OG festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden. Umgehend wurde die Menschenrettung über Atemschutztrupps eingeleitet. 3 Personen konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst wurden 2 Personen in ein Krankenhaus transportiert. 11 weitere beteiligte Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut und konnten vor Ort bleiben. Der Einsatz wurde um ca. 14:10 Uhr beendet. Es waren ca. 50 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Der Grundschutz der Stadt Krefeld wurde durch Einheiten der Freiwilligen-Feuerwehr sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Stephan Aprill
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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