FW-DO: Mehrere Verletzte Personen nach Reizgas im Treppenraum

Dortmund Mitte (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die Westerbleichstraße in der nördlichen Dortmunder Innenstadt auf Grund einer unklaren Geruchsbelästigung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellen bei der Erkundung fest, dass es sich bei der Gruchsbelästigung um ein Reizgas handelte, welches in dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses versprüht wurde.

Da bereits ein großer Teil der Bewochner über Augenreizungen und Atembeschwerden klagten erfolgte die sofortige Räumung des Gebäudes durch die Feuerwehrkräfte, die unter Atemschutz eingesetzt wurden. Insgesamt mussten acht Erwachsene sowie fünf Kinder, darunter drei Kleinkinder, das Gebäude verlassen. Um eine adäquate rettungsdienstliche Versorgung der Bewohner sicher zu stellen mussten weitere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes alarmiert werden. Es wurde eine sogenannte ManV (Massenanfall von Verletzten/Betroffenen) Alarmstufe ausgelöst. Nach der Untersuchung und einer kurzen Behandlung durch den Rettungsdienst konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen, die zuvor durch die Feuerwehr gelüftet und messtechnisch kontrolliert wurden, zurückkehren.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Dortmund im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlung zu dem Ereignis aufgenommen.

