POL-E: Essen: 23-Jähriger flüchtet vor Polizisten und wirft Drogentüte weg - Festnahme
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern: Am Samstagnachmittag (4. Juli) flüchtete ein 23-jähriger Guineer aus Herne zu Fuß vor Einsatzkräften des Präsenzkonzepts "Safe City". Während seiner Flucht warf er eine Tüte mit mutmaßlichem Heroin sowie Kokain zur Seite. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.
Gegen 14:40 Uhr erkannten die zivilgekleideten Beamten den 23-Jährigen am Kennedyplatz, oberhalb des Friedensplatzes. Dieser war den Polizisten bereits aus vorangegangenen Einsätzen im Zusammenhang mit dem Handel mit Betäubungsmitteln bekannt.
Der Tatverdächtige hatte dies offensichtlich ebenfalls nicht vergessen, erkannte die zivilen Beamten und setzte zu Fuß zur Flucht an. Währenddessen warf er eine weiße Tüte zur Seite, was jedoch durch die Beamten beobachtet wurde. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte den Herner jedoch stoppen und festnehmen.
Auch die weggeworfene Tüte wurde sichergestellt. Darin fanden die Beamten 72 "Bubbles" mit mutmaßlichem Kokain (ca. 17,5g Brutto) sowie 51 "Bubbles" mit mutmaßlichem Heroin (ca. 26,5g Brutto).
Als die Beamten den 23-Jährigen durchsuchten, fanden sie zudem ca. 60 EUR Bargeld in seiner Hosentasche und stellten auch dieses sicher.
Der junge Mann aus Herne wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. /RB
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