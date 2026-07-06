Polizei Essen

POL-E: Essen: Schneller Fahndungserfolg nach Wohnungseinbruch - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Essen (ots)

45139 E.-Frillendorf:

Am frühen Montagmorgen (6. Juli) brachen zwei junge Männer in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße "Am Zehnthof" ein. Dank des schnellen Eingreifens zahlreicher Einsatzkräfte konnte die Polizei beide Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.

Gegen 3:45 Uhr erhielt die Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause aufhielt, eine Benachrichtigung ihrer Videoüberwachungsanlage über Bewegungen im Haus. Über die Live-Aufnahmen konnte sie beobachten, wie zwei unbekannte Männer ihre Wohnräume durchsuchten. Daraufhin alarmierte sie umgehend die Polizei.

Innerhalb kürzester Zeit trafen zahlreiche Einsatzkräfte am Tatort ein, umstellten das Wohnhaus und durchsuchten das Gebäude unter Hinzuziehung eines Diensthundes. Währenddessen flüchtete plötzlich ein Mann aus dem Garten des Grundstücks. Polizeibeamte nahmen den Flüchtigen nach kurzer Verfolgung fest. Bei ihm handelt es sich um einen 19-Jährigen mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit.

Parallel leiteten die Einsatzkräfte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, an denen sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte. Wenig später entdeckte eine Diensthundeführerin den zweiten Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 22-jährigen Deutschen. Dieser versuchte auf einem nicht zugelassenen E-Scooter zu flüchten. Unter Androhung des Einsatzes des Diensthundes ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Im Garten fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Tatwerkzeug sowie zurückgelassene Beute. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen beide Tatverdächtige wird wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt.

Gegen den 22-Jährigen wird darüber hinaus wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. /ruh

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