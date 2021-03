Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Betrügerische Beziehung führt zu Verlust hoher Geldsummen - Vorsicht vor Betrügern!

Essen (ots)

MH.-Altstadt: Eine 72 Jahre alte Mülheimerin hat seit längerem bereits online Kontakt zu einem Mann mit italienischem Namen. Diese Beziehung laufe nur via Internet, da die Bekanntschaft nach eigenen Angaben aus Brasilien komme. Innerhalb der Beziehung wurden Fotos ausgetauscht und mehrere Telefongespräche geführt. Der Mann sprach mit einem vermutlich afrikanischen Akzent.

Der ihr persönlich unbekannte Mann forderte sie am Montagmittag (8. März) gegen 12 Uhr per Telefon auf, dass sie zirka 60.000 Euro bereithalten solle, damit er ein Leben in Deutschland anfangen könne. Wie bei betrügerischen Maschen üblich, soll ein naher Bekannter die Tage vorbei kommen und das Geld für ihn abholen.

Die Forderung dieses enorm hohen Betrages machte die 72-Jährige stutzig und meldete sich -völlig richtig- bei der Polizei. Zuvor allerdings, so die Mülheimerin, habe sie ihrer Bekanntschaft bereits mehrmals Geld überwiesen. Die genaue Summe wird derzeit von den zuständigen Ermittlern überprüft.

Die Polizei warnt vor jedweden betrügerischen Versuchen. Sie sollten in jedem Falle stutzig werden, wenn Menschen von Ihnen Überweisungen, Schmuck oder Bargeldsummen fordern oder Informationen über ihre finanzielle Situation haben wollen. So nett und schön vorher auch der Kontakt sein mag, die Betrüger versuchen sie schamlos auszunutzen und Sie um ihr Hab und Gut zu bringen. Vertrauen Sie sich Familienangehörige, Freunden oder Nachbarn an. Wenn Sie sich unsicher sind, so können Sie sich auch jederzeit bei der Polizei melden! Begegnen Sie Menschen grundsätzlich mit einem gesunden Misstrauen! /JH

