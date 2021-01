Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Ratzeburg (ots)

Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.01.2021 - Krummesse

Am 13.01.2021, gegen 15:20 Uhr kam es in Krummesse, Kreuzung Niedernstraße / Kronsforder Hauptstraße / Lübecker Straße (L 92) zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 23- jährige Fahrerin eines Skoda Fabia auf der Niedernstraße in Krummesse. Als sie nach links in Richtung Bliestorf auf die L92 einbog, übersah sie einen 55- jährigen VW Passat Fahrer, der auf der L92 in Richtung Lübeck fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zuzogen. Der Lübecker und die Nordwestmecklenburgerin wurden schwerverletzt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

