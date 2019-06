Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr/Ratingen: Polizei sucht nach vermisster Saarnerin und bittet Bevölkerung um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: Die Polizei sucht seit Sonntagmittag nach der vermissten Mülheimerin Marianna H. Frau H. (70) hat ihre Wohnanschrift Am Mühlenhof am Sonntag (2. Juni) gegen 11:30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und ist seitdem nicht mehr wieder gesehen worden. Sie hat altersbedingte Krankheitserscheinungen und möglicherweise orientierungslos. Sie ist mobil und in der Lage, fußläufig weite Strecken zurück zu legen. Es ist daher auch nicht auszuschließen, dass sie sich auch im Bereich Ratingen befindet. Trotz einer sofort eingeleiteten Suchmaßnahme ist Frau H. bislang nicht gefunden worden. Mithilfe eines Lichtbilds hofft der Ermittler der Vermisstenstelle auf wichtige Hinweise aus der Bevölkerung. Frau H. ist 70 Jahre alt, 160 cm groß, leicht untersetzt und trägt ihre Haare oftmals geflochten. Sie trägt vermutlich eine schwarze Winterjacke sowie rosa farbige Sportschuhe und eine rosa gefärbte Handtasche. Hinweise können direkt beim Notruf der Polizei 110 oder unter der der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell