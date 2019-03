Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto wendet vor Kontrollstelle - Fahrer hat keinen Führerschein und steht unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Vor einer Kontrollstelle in Weil am Rhein hat am Montagabend ein Autofahrer gewendet, kam aber nicht weit. Eine Streife konnte den Wagen in der Lörracher Straße stoppen. Gegen 19:00 Uhr war der 38 Jahre alte VW-Fahrer an eine zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität errichtete Kontrollstelle herangefahren. Er drehte um und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Sein Verhalten blieb nicht unbeobachtet. Eine Streife nahm die Verfolgung auf und hielt das Auto an. Der Fahrer war nicht mehr im Besitz eines Führerscheines, dieser war ihm entzogen worden. Weiterhin stand er unter Drogeneinfluss. Ein Test war positiv auf die Beeinflussung durch THC. Eine Blutprobe folgte. In der Ablage der Fahrertüre lag ein verbotenes Einhandmesser. Dieses wurde beschlagnahmt. Den Fahrer erwarten nun Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

