Polizei Essen

POL-E: Essen: Mit Sicherheitsgurt fährt man(n) sicherer - Verkehrskontrolle brachte Ungewöhnliches zutage

Essen (ots)

45307 E.- Frillendorf: Dass man(n) mit angelegtem Sicherheitsgurt sicherer unterwegs ist, musste Dienstagvormittag (30. April, gegen 11:30 Uhr) ein 74-jähriger Essener auf der Hubertstraße feststellen. Dort fiel der Senior den Beamten eines Streifenwagens auf, da er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als die Polizisten rechts neben dem schwarzen Mercedes S-Klasse des Esseners stoppten und ihn ansprechen wollten, gab dieser Gas und überfuhr die Rotlicht zeigende Ampel. Wenige Meter später stoppte er den Wagen und die folgenden Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch. Respektlos ging er verbal die kontrollierenden Beamten an zeigte sich verwirrt und erstaunt über die Kontrolle. Noch bevor er den späteren Drogentest erfolgreich bestand, d.h. es wurden keine Auffälligkeiten angezeigt, entdeckten die Beamten nicht gekennzeichnete Feuerwerkskörper im Fahrzeug. Große Mengen sogenannter "Polenböller" fanden sich im Innenraum. Jedoch auch große Bargeldsummen, die er am Körper trug und die an unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug gefunden wurden. Auf die Frage nach der Herkunft des Geldes gab er lachend "Dealer!" als Begründung an. Die folgende polizeiliche Datenüberprüfung bestätigte, dass er auch wegen solcher Delikte bereits aufgefallen ist. Zusätzlich erhielten die Polizisten den Hinweis, dass der 74-Jährige möglicherweise bewaffnet sein könnte. Dass bei der anschließenden Durchsuchung auch eine Schusswaffe gefunden wurde, überraschte die Polizisten daher nicht wirklich. Neben dem Sprengstoff, dem Geld und der Waffe stellten sie auch zahlreiche Goldketten und anderen Schmuck sicher. Kurz darauf erschienen Familienangehörige, die zur Hilfe herbeitelefoniertet wurden und verfolgten interessiert die Maßnahmen der Polizei. Neben den Ordnungswidrigkeiten, dem Gurtpflicht- und Rotlichtverstoß, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachtes der Geldwäsche, der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte und anderer in Frage kommender Straftaten./ Peke

