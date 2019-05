Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht beteiligte Radfahrerin nach Zusammenstoß auf der Altendorfer Trasse

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am Dienstagabend (30. April) kam es gegen 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen. Erst später bemerkte die 44-Jährige ihre Schmerzen. Die Polizei sucht nun nach der weiteren Radfahrerin, die ebenfalls am Unfall beteiligt war. Die 44-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf der Trasse in Altendorf in Richtung Borbeck. In Höhe des Niederfeldsees befand sich eine weitere Radfahrerin vor der Essenerin. Bei einem Überholvorgang bog die unbekannte Radfahrerin nach links ab. Die 44-Jährige konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Frauen stürzten. Nachdem sie wieder aufstanden und sich gegenseitig sagten, dass alles in Ordnung sei, setzten beide ihren Weg fort. Erst zu Hause bemerkte die Radfahrerin ihre Schmerzen und suchte einen Arzt auf. Um den Unfallhergang weiter aufzuklären, sucht die Polizei die andere am Unfall beteiligte Radfahrerin. Sie war mit einem dunklen Cityrad unterwegs. Sie oder weitere Zeugen melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat 3 unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

