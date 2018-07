POL-E: Essen: Raubversuch auf 51-Jährigen - Kriminalpolizei ermittelt

Essen (ots) - 45128 E-Südviertel: Nach einem Raubversuch auf einen 51 Jahre alten Mann, Samstagnacht auf der Rüttenscheider Straße, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 23 Uhr lief der 51 Jahre alte Mann auf der Rüttenscheider Straße in Richtung Innenstadt. Dabei hielt er sein Mobiltelefon in der Hand. Kurz hinter der Kreuzung an der Witteringstraße lief dem Passant ein bislang unbekannter Mann entgegen. Unvermittelt schlug dieser mit einem Motorradhelm auf dem überraschten 51-Jährigen ein und versuchte, das Handy und eine Umhängetasche zu entreißen. Passanten und Anwohner, die den Schlag mit dem Motorradhelm hörten, eilten dem Überfallenen zur Hilfe. Vermutlich davon aufgeschreckt ließ der Räuber von seinem Opfer ab und rannte über die Folkwangstraße in Richtung Bismarckstraße davon. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Er wird beschrieben als 180-185 cm groß, Südländer und trug schwarze Ober- und Unterbekleidung sowie schwarze Nike Free Schuhe. Bei der Tatausführung hatte der Räuber seine Kapuze über den Kopf gezogen. Aufgrund starker Schmerzen wurde der Überfallene durch Rettungskräfte in ein Essener Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder gehen durfte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen. (ChWi)

