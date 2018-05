POL-GT: Räuber erbeutet Bargeld

Gütersloh (ots) - Halle (FK) - Am Dienstagnachmittag (01.05., 16.25 Uhr) erbeutete ein bislang unbekannter Räuber unter Vorhalt eines Messers Bargeld.

Als eine 62-Jährige an der Bahnhofstraße Geld abheben wollte, stand der Unbekannte neben ihr. Er hielt ein Messer in der Hand und griff in den Ausgabeschlitz des Geldautomatens. Mit einer geringen Menge Bargeld lief der Mann anschließend in unbekannte Richtung davon.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Männlich und ca. 160-170 cm groß. Er hatte eine schlanke Gestalt und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er hatte eine sehr junge Stimme und war mit einem dunklen Kapuzenshirt bekleidet. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Darunter befand sich über Mund und Nase ein zweifarbiges Tuch, so dass lediglich die Augen sichtbar waren.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Wer hat rund um die Tatzeit am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell