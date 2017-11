POL-MFR: (1897) Unfallzeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (16.11.2017) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Oberen Kanalstraße in Nürnberg. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.

Gegen 20:15 Uhr befuhr eine Frau mit einem schwarzen Skoda Fabia die Obere Kanalstraße in Richtung Fürther Straße. Als sie nach links in die Rohrmannstraße abbog, kollidierte sie aus noch nicht geklärter Ursache mit einem in gleicher Richtung fahrenden Citroen C8. Der 11-jährige Beifahrer des Citroen wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von je 4000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Nürnberger Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell